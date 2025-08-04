39-летний Эдин Джеко назвал условие, при котором начнёт думать о завершении карьеры

39-летний нападающий итальянской «Фиорентины» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал, когда начнёт думать о завершении профессиональной карьеры.

«Когда молодые игроки начнут забивать в два раза больше голов, чем я, тогда я начну думать о завершении карьеры», — приводит слова Джеко Football Talk в Х со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне нападающий провёл 53 матча за «Фенербахче», забил 21 гол и отдал восемь результативных передач. Ранее он выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому» и «Интер».

На счету 39-летнего форварда также 141 матч за сборную Боснии, в этих играх он забил 68 голов и отдал 29 результативных передач.