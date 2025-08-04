Лондонский «Арсенал» показал третий комплект формы, вдохновлённый стадионом «Хайбери»

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте представил третий комплект формы команды в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором английского клуба выступает немецкая компания adidas.

Фото: Adidas

Фото: Adidas

«Новая третья форма на сезон-2025/2026, отдающая дань уважения вневременному стилю и футбольному наследию, она воплощает суть классического футбольного дизайна.

Футболка, вдохновлённая стадионом «Хайбери» (бывший стадион «Арсенала». — Прим. «Чемпионата») в честь 20-летия последнего сезона «Арсенала» на легендарном стадионе, украшена графикой и деталями, отражающими характерную архитектуру в стиле ар-деко», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.