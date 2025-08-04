Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лондонский «Арсенал» показал третий комплект формы, вдохновлённый стадионом «Хайбери»

Лондонский «Арсенал» показал третий комплект формы, вдохновлённый стадионом «Хайбери»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте представил третий комплект формы команды в сезоне-2025/2026. Техническим спонсором английского клуба выступает немецкая компания adidas.

Фото: Adidas

Фото: Adidas

«Новая третья форма на сезон-2025/2026, отдающая дань уважения вневременному стилю и футбольному наследию, она воплощает суть классического футбольного дизайна.

Футболка, вдохновлённая стадионом «Хайбери» (бывший стадион «Арсенала». — Прим. «Чемпионата») в честь 20-летия последнего сезона «Арсенала» на легендарном стадионе, украшена графикой и деталями, отражающими характерную архитектуру в стиле ар-деко», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Материалы по теме
Виктор Дьёкереш объяснил выбор 14-го номера в «Арсенале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android