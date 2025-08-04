КДК РФС рассмотрит нарушения со стороны «Краснодара» в матче с «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нарушения со стороны «Краснодара» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0). Игра прошла в минувшую субботу, 2 августа. Единственный гол во встрече забил форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба.

«КДК рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче с «Динамо».

Также будет рассмотрено неподобающее поведение «Краснодара»: предупреждение четырёх футболистов и двух официальных лиц в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.