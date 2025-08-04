Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит нарушения со стороны «Краснодара» в матче с «Динамо»

КДК РФС рассмотрит нарушения со стороны «Краснодара» в матче с «Динамо»
Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нарушения со стороны «Краснодара» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0). Игра прошла в минувшую субботу, 2 августа. Единственный гол во встрече забил форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба.

«КДК рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в матче с «Динамо».

Также будет рассмотрено неподобающее поведение «Краснодара»: предупреждение четырёх футболистов и двух официальных лиц в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
КДК оштрафовал «Рубин» за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android