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КДК может наказать «Ахмат» за оскорбительные выражения болельщиков в адрес «Зенита»

КДК может наказать «Ахмат» за оскорбительные выражения болельщиков в адрес «Зенита»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет может наказать грозненский «Ахмат» за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита» (1:2) по ходу игры 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Ахмата» в адрес «Зенита» после матча Кубка России», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся 30 июля. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1 благодаря голам Арсена Адамова и Лусиано Гонду.

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