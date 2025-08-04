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«Спартак» накажут за скандирование фанатами ненормативной лексики в игре с «Ростовом»

«Спартак» накажут за скандирование фанатами ненормативной лексики в игре с «Ростовом»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет московский «Спартак» по итогам матча с «Ростовом» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России за скандирование фанатами ненормативной лексики. Игра проходила 30 июля и завершилась победой московского коллектива со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 28'     0:2 Солари – 45+3'    

«КДК рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче со «Спартаком»: шесть предупреждений. Также будет рассмотрено массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений и ненормативной лексики», — сказал Артур Григорьянц в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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