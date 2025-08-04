КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков и тренеров ЦСКА в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит неподобающее поведение игроков и тренеров ЦСКА в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1), а также выходы за пределы технической зоны представителей тренерского штаба армейцев.

«КДК РФС рассмотрит выходы за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера вратарей Крамаренко в матче с «Зенитом». Также будет рассмотрено неподобающее поведение ЦСКА: предупреждение трёх футболистов и трёх официальных лиц команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.