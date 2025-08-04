КДК рассмотрит скандирование фанатами «Рубина» ненормативной лексики в игре с «Оренбургом»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет казанский «Рубин» по итогам матча с «Оренбургом» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России за скандирование фанатами ненормативной лексики. Игра проходила 31 июля и завершилась победой казанского коллектива со счётом 2:0.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Даку – 30' 2:0 О. Иванов – 90'
«КДК рассмотрит систематическое покидание технической зоны главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым на протяжении всего матча Кубка России с «Оренбургом». Кроме того, будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «Рубина», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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