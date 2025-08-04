«Тэгу» — «Барселона»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 4 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся южнокорейский футбольный клуб «Тэгу» и испанская «Барселона». Матч состоится на стадионе «Тэгу Банк Парк» в Южной Корее. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 14:00 МСК
Тэгу
Тэгу, Южная Корея
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, ранее «Барселона» разгромила «Сеул» со счётом 7:3.
«Тэгу» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 14 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр. В прошедшем сезоне каталонцы также выиграли Кубок и Суперкубок страны.
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