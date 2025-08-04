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КДК рассмотрит нарушение регламента безопасности «Краснодаром» в матче КР с «Крыльями»

КДК рассмотрит нарушение регламента безопасности «Краснодаром» в матче КР с «Крыльями»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нарушение регламента безопасности «Краснодаром» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

«КДК рассмотрит то, что 12 сотрудников контрольно-распределительной службы «Краснодара» не имели при себе действительных удостоверений контролёров-распределителей в матче Кубка России с «Крыльями Советов», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра между «Краснодаром» и «Крыльями» прошла в минувший вторник, 29 июля. Победу со счётом 2:1 одержали самарцы.

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