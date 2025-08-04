КДК рассмотрит нарушение регламента безопасности «Краснодаром» в матче КР с «Крыльями»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит нарушение регламента безопасности «Краснодаром» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).

«КДК рассмотрит то, что 12 сотрудников контрольно-распределительной службы «Краснодара» не имели при себе действительных удостоверений контролёров-распределителей в матче Кубка России с «Крыльями Советов», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра между «Краснодаром» и «Крыльями» прошла в минувший вторник, 29 июля. Победу со счётом 2:1 одержали самарцы.