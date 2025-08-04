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КДК не будет наказывать игрока ЦСКА Алеррандро из-за празднования гола в матче с «Зенитом»

КДК не будет наказывать игрока ЦСКА Алеррандро из-за празднования гола в матче с «Зенитом»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет наказывать нападающего ЦСКА Алеррандро из-за празднования гола в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1). Напомним, Алеррандро отпраздновал взятие ворот броском воображаемой гранаты.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Будет ли рассмотрено празднование гола нападающего ЦСКА Алеррандро в матче с «Зенитом», когда он якобы срывает чеку и кидает гранату?
— У нас нет никаких оснований для рассмотрения этого эпизода. В рапорте и протоколе записей нет. Пока у нас нет никаких материалов по данной теме, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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