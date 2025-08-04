КДК не будет наказывать игрока ЦСКА Алеррандро из-за празднования гола в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет наказывать нападающего ЦСКА Алеррандро из-за празднования гола в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1). Напомним, Алеррандро отпраздновал взятие ворот броском воображаемой гранаты.

— Будет ли рассмотрено празднование гола нападающего ЦСКА Алеррандро в матче с «Зенитом», когда он якобы срывает чеку и кидает гранату?

— У нас нет никаких оснований для рассмотрения этого эпизода. В рапорте и протоколе записей нет. Пока у нас нет никаких материалов по данной теме, — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.