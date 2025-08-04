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Тарханов — о красных карточках «Спартака»: поведение Станковича влияет на футболистов

Тарханов — о красных карточках «Спартака»: поведение Станковича влияет на футболистов
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов высказался о проблеме удалений в составе «Спартака» на старте сезона-2025/2026. В трёх стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги футболисты красно-белых получили красные карточки. По мнению Тарханова, на игроков «Спартака» негативно влияет чересчур эмоциональное поведение главного тренера Деяна Станковича.

«Спартак» столько радовался голу в ворота «Акрона», что вышел и пропустил. Три красные карточки за три матча — это перебор. Поведение главного тренера команды тоже влияет на футболистов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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