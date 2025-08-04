Мостовой: эпизод с Круговым и Мантуаном в матче между «Зенитом» и ЦСКА — не пенальти

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой подвёл итоги матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА (1:1).

«ЦСКА не расстроился ничьей с «Зенитом» — команда в конце матча могла как выиграть, так и проиграть. Был удар Соболева в штангу и удар Гонду, а у армейцев — дальний удар в перекладину. Поэтому армейцы должны быть довольны этой ничьей. Думаю, этим результатом больше расстроился «Зенит» — всё-таки второй матч без победы.

По мне, эпизод с Круговым и Мантуаном — это не пенальти. Я вчера несколько раз его пересматривал. Это борьба: бегут игроки и Круговой случайно попадает ногой. Они оба бежали, что ему ещё делать? Он же не специально бьёт его по ногам. Похожий момент был, когда в матче с «Зенитом» в ворота «Рубина» назначили пенальти, где мяч попал в руку Грицаенко, который бежал спиной к мячу. Какой это пенальти? Он же не знает, что мяч ему попадёт в руку. Есть игровые и футбольные моменты, где есть борьба, но это не пенальти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.