Александр Мостовой: для меня загадка, что происходит с «Ахматом»

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой оценил старт нынешнего сезона в исполнении грозненского «Ахмата». В первых трёх турах Мир РПЛ «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). В Фонбет Кубке России грозненцы уступили «Зениту» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ.

«Сейчас после каждого тура убирают Станковича из «Спартака». Хотя у нас есть команды в РПЛ, у которых ноль очков, и там тишина. Для меня загадка, что происходит с «Ахматом».

Это хорошая команда, которая неплохо укрепилась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.