«Ахмат» проиграл все четыре матча на старте сезона с общим счётом 2:7

Грозненский «Ахмат» на старте нынешнего сезона потерпел четыре поражения в четырёх матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России с общим счётом 2:7.

В стартовых турах Российской Премьер-Лиги «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). В Кубке России грозненцы уступили «Зениту» (1:2) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Александра Сторожука встретится с «Зенитом» на домашней арене. Игра пройдёт в субботу, 9 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.