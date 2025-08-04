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«Намеренно так пробил». Форвард ЦСКА Алеррандро высказался о голе в ворота «Зенита»

«Намеренно так пробил». Форвард ЦСКА Алеррандро высказался о голе в ворота «Зенита»
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Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро прокомментировал свой дебютный гол в составе армейцев, забитый в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Для меня самым важным было забить за ЦСКА. ЦСКА — большая команда, поэтому мне без разницы, каким клубам забивать. Главное — помочь клубу. Если я продолжу забивать, буду счастлив.

— Многие удивились тому, как вы неуверенно пробили, но мяч в итоге оказался в воротах соперника. Так всё и задумывалось?
— Я намеренно так пробил. Перед матчем изучил игру вратаря «Зенита» и, когда мяч катится точно в угол, ему тяжело до него дотянуться, поэтому это был обдуманный удар с моей стороны, — приводит слова Алеррандро «Матч ТВ».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 25-летний Алеррандро провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями игрок не отметился. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет € 3,5 млн.

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