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Экс-нападающий «Барселоны» Люк де Йонг стал игроком «Порту»

Экс-нападающий «Барселоны» Люк де Йонг стал игроком «Порту»
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Экс-форвард сборной Нидерландов Люк де Йонг официально стал футболистом «Порту». Нападающий перешёл в португальский клуб из ПСВ. В составе нового клуба экс-игрок «Барселоны» будет выступать под 26-м номером. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Это было потрясающе! Я так рад приехать сюда. Никогда не забуду этот момент», — приводит слова де Йонга пресс-служба клуба в соцсети Х.

За время своей карьеры де Йонг успел поиграть за «Твенте», мёнхенгладбахскую «Боруссию», «Ньюкасл», ПСВ, «Севилью» и «Барселону».

34-летний футболист играл за сборную Нидерландов с 2011 по 2023 год. Он принял участие в 39 встречах и стал автором восьми голов.

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