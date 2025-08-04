Хуан Куадрадо — о скором подписании контракта с «Пизой»: рад этому большому вызову

Бывший защитник «Ювентуса», «Интера» и «Аталанты» Хуан Куадрадо поделился эмоциями от предстоящего перехода в «Пизу», вышедшую в Серию А. В данный момент колумбиец проходит медицинский осмотр перед подписанием контракта.

«Я рад этому большому вызову и очень рад продолжить карьеру в стране, которая практически стала моим вторым домом. Я убедился в этом решении, как только поговорил с клубом и тренером. Мечтая о возможности побороться за место в сборной на чемпионате мира с этим замечательным проектом и имея возможность играть немного больше, при этом хорошо отдыхать в течение недели, чтобы быть в форме к матчам… Я много думал об этом, и в конце концов меня убедили, и я сразу же согласился.

Я чувствую себя очень хорошо, я по-прежнему чувствую себя очень сильным. Думаю, тренер, весь персонал и я сам постараемся помочь мне быть в лучшей форме. И я верю, что, если буду в лучшей форме, на все 100%, я всё ещё смогу многое дать команде», — приводит слова Куадрадо Sky Sport Italia.