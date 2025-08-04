«Все рекорды бьются». Мостовой — о красных карточках «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о количестве полученных в этом сезоне игроками красно-белых красных карточек. Напомним, в трёх турах Мир РПЛ сезона-2025/2026 игроки «Спартака» заработали три удаления.

«Нельзя сказать, что Хлусевичу не должны были показывать жёлтые карточки в матче с «Акроном». Нарушения были — вопросы к Хлусевичу. «Спартак» в меньшинстве продержался и умудрился забить гол. При этом в ворота красно-белых был поставлен очень спорный пенальти — по-моему, это не 11-метровый.

Ну и что, что третья красная карточка для «Спартака» за два матча? Сейчас начали говорить о каких-то рекордах. Всю жизнь что-то бывает в первый раз. Все рекорды бьются. Это статистика, без неё никуда. Сейчас так получится, и «Спартак» сыграет следующие матчи вообще без карточек», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.