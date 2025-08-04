Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На турнирную таблицу внимания не обращаю». Форвард «Зенита» Соболев — о старте сезона РПЛ

«На турнирную таблицу внимания не обращаю». Форвард «Зенита» Соболев — о старте сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о старте сезона Мир Российской Премьер-Лиги. После трёх туров чемпионата России «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав пять очков.

— Новое в этом чемпионате заключается в том, что после трёх туров лидирует «Локомотив», а второе‑третье места делят «Балтика» и «Крылья Советов».
— Прошло только три тура. И потом, на турнирную таблицу особо внимания не обращаю. Тура с 26–27‑го надо на неё смотреть. А пока — рано, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В следующей игре внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Матч пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

Материалы по теме
ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео
ЦСКА расчертил магию с долгожданным голом Алеррандро! Но «Зенит» спас Соболев. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android