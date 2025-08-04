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Экс-игрок «Спартака» Яковлев одним словом охарактеризовал карьеру Артёма Дзюбы

Экс-игрок «Спартака» Яковлев одним словом охарактеризовал карьеру Артёма Дзюбы
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Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев поделился мнением о карьере опытного форварда Артёма Дзюбы, который ныне выступает за тольяттинский «Акрон». Ранее Дзюба выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Локомотив» и ряд других клубов.

«Если описывать карьеру Дзюбы одним словом — целеустремлённость. Артём очень любит футбол и хорошо работает, ведь он уже в солидном возрасте держит себя в отличной форме. Он спокойно выдерживает конкуренцию и выглядит не хуже молодых футболистов «Спартака». Повторю, целеустремлённость — залог успеха Дзюбы», — сказал Павел Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Упоровым.

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