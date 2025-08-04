Игрок «Сочи» Макарчук: то, как мы играли с «Акроном», — непозволительно
Поделиться
Защитник «Сочи» Артём Макарчук назвал непозволительной игру южной команды в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:4). Напомним, в 1-м туре РПЛ сочинцы проиграли московскому «Локомотиву» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5' 0:2 Джурасович – 11' 0:3 Болдырев – 13' 0:4 Дзюба – 44'
«То, как мы играли с «Акроном», — непозволительно. Тем более в РПЛ. Тут нет никаких оправданий. И мне нечего сказать. Мы к этой игре подошли без характера, если можно сказать», — приводят слова Макарчука «Известия».
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 20:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 августа 2025
-
13:42
-
13:40
-
13:31
-
13:26
-
13:20
-
13:13
-
12:56
-
12:41
-
12:41
-
12:30
-
12:27
-
12:14
-
12:10
-
12:02
-
11:53
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:13
-
11:10
-
11:08
-
11:06
-
11:04
-
11:01
-
10:56
-
10:55
-
10:51
-
10:46
-
10:42
-
10:24
-
10:20
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:58