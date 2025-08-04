Игрок «Сочи» Макарчук: то, как мы играли с «Акроном», — непозволительно

Защитник «Сочи» Артём Макарчук назвал непозволительной игру южной команды в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:4). Напомним, в 1-м туре РПЛ сочинцы проиграли московскому «Локомотиву» (0:3).

«То, как мы играли с «Акроном», — непозволительно. Тем более в РПЛ. Тут нет никаких оправданий. И мне нечего сказать. Мы к этой игре подошли без характера, если можно сказать», — приводят слова Макарчука «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 20:00 мск.