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Игрок «Сочи» Макарчук: то, как мы играли с «Акроном», — непозволительно

Игрок «Сочи» Макарчук: то, как мы играли с «Акроном», — непозволительно
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Защитник «Сочи» Артём Макарчук назвал непозволительной игру южной команды в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:4). Напомним, в 1-м туре РПЛ сочинцы проиграли московскому «Локомотиву» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 5'     0:2 Джурасович – 11'     0:3 Болдырев – 13'     0:4 Дзюба – 44'    

«То, как мы играли с «Акроном», — непозволительно. Тем более в РПЛ. Тут нет никаких оправданий. И мне нечего сказать. Мы к этой игре подошли без характера, если можно сказать», — приводят слова Макарчука «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 20:00 мск.

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