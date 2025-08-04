Результаты жеребьёвки отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026

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Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьёвка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Первые матчи этой стадии состоятся 19-20 августа, ответные игры — 26-27 августа. По итогам данного раунда отбора сформируется окончательный состав участников основного (общего/группового) этапа Лиги чемпионов.

Путь чемпионов:

«Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Македония)/«Карабах» (Азербайджан);

«Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо» Киев (Украина)/«Пафос» (Кипр);

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия);

«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)/«Слован» (Словакия);

«Базель» (Швейцария) — «Мальмё» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания).

Путь представителей лиг: