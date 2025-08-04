Результаты жеребьёвки отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьёвка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Первые матчи этой стадии состоятся 19-20 августа, ответные игры — 26-27 августа. По итогам данного раунда отбора сформируется окончательный состав участников основного (общего/группового) этапа Лиги чемпионов.
Путь чемпионов:
- «Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Македония)/«Карабах» (Азербайджан);
- «Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо» Киев (Украина)/«Пафос» (Кипр);
- «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия);
- «Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан)/«Слован» (Словакия);
- «Базель» (Швейцария) — «Мальмё» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания).
Путь представителей лиг:
- «Фейеноорд» (Нидерланды)/ «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция)/«Бенфика» (Португалия);
- «Рейнджерс» (Шотландия)/«Виктория» (Чехия) — «Зальцбург» (Австрия)/«Брюгге» (Бельгия).
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