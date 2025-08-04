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Александр Мостовой: не слушаю комментаторов на матчах РПЛ, иногда волосы встают дыбом

Александр Мостовой: не слушаю комментаторов на матчах РПЛ, иногда волосы встают дыбом
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе комментаторов на матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и ЦСКА. Матч комментировали Михаил Крестинин и Павел Богданов. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Что касается работы комментаторов в матче «Зенит» — ЦСКА, я редко их слушаю в последнее время — только фоном. В тишине неинтересно смотреть футбол, но я их не слушаю, потому что иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой игры сине-бело-голубые располагаются на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на седьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

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