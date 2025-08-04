Эдуард Мор: «Спартак» играет нервно, ничья с «Акроном» по делу

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о прошедшем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Я думал, что «Спартак» обыграет «Акрон». По стилистике «Акрон» подходит красно-белым. Несмотря на потери, у «Спартака» всё равно довольно хороший выбор футболистов атаки. Станкович пошёл на перемены, они были ожидаемы. Но «Спартак» играет нервно — удаления в двух играх РПЛ подряд. Такого быть не должно. Здесь ничья по делу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.