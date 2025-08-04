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Эдуард Мор: «Спартак» играет нервно, ничья с «Акроном» по делу

Эдуард Мор: «Спартак» играет нервно, ничья с «Акроном» по делу
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о прошедшем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречались с тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Я думал, что «Спартак» обыграет «Акрон». По стилистике «Акрон» подходит красно-белым. Несмотря на потери, у «Спартака» всё равно довольно хороший выбор футболистов атаки. Станкович пошёл на перемены, они были ожидаемы. Но «Спартак» играет нервно — удаления в двух играх РПЛ подряд. Такого быть не должно. Здесь ничья по делу», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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