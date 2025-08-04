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Защитник ЦСКА Гаич: против «Зенита» есть ощущение, что мы в меньшинстве с первой секунды

Защитник ЦСКА Гаич: против «Зенита» есть ощущение, что мы в меньшинстве с первой секунды
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Защитник московского ПФК ЦСКА Милан Гаич прокомментировал итоги матча с «Зенитом». Игра проходила 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. «Зенит» – качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы не довольны, но есть очко. Двигаемся дальше.

Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было лёгкое касание. Есть судья, есть VAR. Не знаю, что ещё сказать», – цитирует Гаича «Советский спорт».

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