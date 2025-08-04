Защитник ЦСКА Гаич: против «Зенита» есть ощущение, что мы в меньшинстве с первой секунды

Защитник московского ПФК ЦСКА Милан Гаич прокомментировал итоги матча с «Зенитом». Игра проходила 3 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Команды сыграли вничью (1:1).

«В Питере очень сложно играть. Особенно, когда у вас есть ощущение, что вы играете в меньшинстве с первой секунды. «Зенит» – качественная команда, которая реализовала свой момент, поэтому 1:1 в итоге. Мы не довольны, но есть очко. Двигаемся дальше.

Пенальти в наши ворота? Я находился рядом, но не заметил. Потом сказали, что там было лёгкое касание. Есть судья, есть VAR. Не знаю, что ещё сказать», – цитирует Гаича «Советский спорт».