Игрок «Акрона» Лончар: хотели победить «Спартак» — воздастся в следующие разы
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Футболист «Акрона» Стефан Лончар высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
— Что можешь сказать о «Спартаке»? Один Жедсон стоит больше, чем все игроки «Акрона», а на поле разницы нет.
— Вы понимаете, что в РПЛ нужно обязательно адаптироваться. Для кого-то это происходит быстрее, кому-то это даётся медленнее. Лига очень требовательная в физическом и беговом смысле. В любом случае мы хотели победить. Мы знали, что мы хотим, выходя на поле. Но не получилось. Думаю, что нам воздастся, к нам это вернётся в следующие разы. «Спартак», конечно же, отличная команда, — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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