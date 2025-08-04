Игрок «Акрона» Лончар: хотели победить «Спартак» — воздастся в следующие разы

Футболист «Акрона» Стефан Лончар высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (1:1).

— Что можешь сказать о «Спартаке»? Один Жедсон стоит больше, чем все игроки «Акрона», а на поле разницы нет.

— Вы понимаете, что в РПЛ нужно обязательно адаптироваться. Для кого-то это происходит быстрее, кому-то это даётся медленнее. Лига очень требовательная в физическом и беговом смысле. В любом случае мы хотели победить. Мы знали, что мы хотим, выходя на поле. Но не получилось. Думаю, что нам воздастся, к нам это вернётся в следующие разы. «Спартак», конечно же, отличная команда, — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.