«Мы создавали больше соперника». Капитан «Зенита» Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Сантос отметил, что сине-бело-голубые играли интенсивно и агрессивно во второй половине этой встречи.

«После перерыва нам удалось сыграть интенсивно и агрессивно. Этого нам не хватило в первой половине матча, но к счастью, мы исправились. У нас было больше моментов забить, мы создавали больше соперника. Это то, что мы должны делать в каждой игре с первой до последней минуты», — сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.