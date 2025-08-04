«Мы создавали больше соперника». Капитан «Зенита» Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА
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Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Сантос отметил, что сине-бело-голубые играли интенсивно и агрессивно во второй половине этой встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«После перерыва нам удалось сыграть интенсивно и агрессивно. Этого нам не хватило в первой половине матча, но к счастью, мы исправились. У нас было больше моментов забить, мы создавали больше соперника. Это то, что мы должны делать в каждой игре с первой до последней минуты», — сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».
В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.
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