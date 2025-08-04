Томори — о несостоявшемся уходе из «Милана»: всегда говорил, что счастлив здесь

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о своём несостоявшемся уходе из итальянского клуба. Зимой в СМИ сообщалось, что футболист был близок к переходу в «Ювентус».

«Я всегда говорил, что счастлив здесь. И до последнего дня, пока я буду носить эту футболку, я отдам всё за «Милан». Так будет всегда», — приводит слова Томори La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.