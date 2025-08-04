«Это психология проигравших». Сторожук — об игре «Ахмата» в матче с «Динамо» Махачкала

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:1). Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» (0:2) и ЦСКА (1:2).

«Нам легче пропустить и потом прикладывать максимальные усилия. Но я уже говорил, это не та психология. Это изначально психология проигравших. Хотя мы много на эту тему говорим — о менталитете, духе победителя. Здесь у меня нет объяснений, как можно в той или иной ситуации сыграть так безобразно», — сказал Сторожук в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Александра Сторожука встретится с «Зенитом» на домашней арене. Игра пройдёт в субботу, 9 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.