Эдуард Мор: у ЦСКА очень хорошая команда, ничья с «Зенитом» закономерна

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался по итога матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Игра прошла в минувшее воскресенье, 3 августа, и завершилась вничью со счётом 1:1.

«Ожидаемый результат. Прогнозировал, что будет нервная игра с малым количеством голов, — так и получилось. У ЦСКА очень хорошая команда, хоть там и произошли изменения в тактике. Те же четверо остались в полузащите, только это уже не ромб, а квадрат. Хоть игра и проходила с преимуществом «Зенита», но ничья закономерна и ожидаема», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.