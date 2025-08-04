Гендиректор «Ахмата» Айдамиров высказался о неудачном старте сезона для команды

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о неудачном старте нынешнего сезона для команды из Грозного. Клуб потерпел четыре поражения в четырёх матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России с общим счётом 2:7.

«Не сказать, что у команды самый хороший эмоциональный фон после старта сезона, но надо выходить и бороться. Ничего страшного не произошло. Сейчас не время опускать руки. Надо стараться выравнивать ситуацию. Давайте без обескураживающего старта — всякое бывает в жизни. Кроме последнего матча, по игре команда выглядела неплохо, по очкам — всё некрасиво. Будем работать, смотреть и делать выводы», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Александра Сторожука встретится с «Зенитом» на домашней арене. Игра пройдёт в субботу, 9 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.