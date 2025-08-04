Состоялась жеребьёвка четвёртого квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы

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Сегодня, 4 августа, в швейцарском Ньоме состоялась жеребьёвка четвёртого отборочного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. Первые матчи этой стадии состоятся 21 августа, ответные игры — 28 августа. По итогам данного раунда отбора сформируется окончательный состав участников основного (общего/группового) этапа Лиги Европы.

В итоге сформировались следующие пары.

Группа 1:

«Хамрун» (Мальта)/«Маккаби» Тель-Авив» (Израиль) — «Динамо» Киев (Украина)/«Пафос» (Кипр);

«Карабах» (Азербайджан) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Лудогорец» (Болгария);

«Кайрат» (Казахстан)/«Слован Братислава» (Словакия) — «Янг Бойз» (Швейцария);

«Мальмё» (Швеция)/«Копенгаген» (Дания) — «Сигма» (Чехия).

Группа 2:

«Панатинаикос» (Греция)/«Шахтёр» (Украина) — «Самсунспор» (Турция);

«Абердин» (Шотландия) — «ФКСБ» (Румыния)/«Дрита» (Косово);

«Лех» (Польша)/«Црвена Звезда» (Сербия) — «Генк» (Бельгия);

«Фредрикстад» (Норвегия)/«Мидтьюлланн» (Дания) — «РФШ» (Латвия)/«КуПС» (Финляндия).

Группа 3:

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/«Ноа» (Армения) — «ЧФР» (Румыния)/«Брага» (Португалия);

«Зриньски» (Босния)/«Брейдаблик» (Исландия) — «Серветт» (Швейцария)/«Утрехт» (Нидерланды);

«Хекен» (Швеция)/«Бранн» (Норвегия) — АЕК Ларнака (Кипр)/«Легия» (Польша);

«Риека» (Хорватия)/«Шелбурн» (Ирландия) — ПАОК (Греция)/«Вольфсберг» (Австрия).