Фикайо Томори назвал цель «Милана» на предстоящий сезон

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал, какая цель стоит перед «россонери» на предстоящий сезон. Ранее клуб возглавил Массимилиано Аллегри.

«Тренер сразу сказал нам, и мы прекрасно это понимали, что нам не хватает стабильности. В прошлом году у нас было слишком много взлётов и падений, и в этом сезоне нам нужно действовать более конкретно и сбалансированно.

Какой цели хотим достичь? Конечно же, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является заявленной целью клуба. Нам нужно двигаться от матча к матчу, а в итоге посмотрим, что получится. Сейчас время работать, а не делать расчёты или делать заявления», — приводит слова Томори La Gazzetta dello Sport.