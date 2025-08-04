Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фикайо Томори назвал цель «Милана» на предстоящий сезон

Фикайо Томори назвал цель «Милана» на предстоящий сезон
Комментарии

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал, какая цель стоит перед «россонери» на предстоящий сезон. Ранее клуб возглавил Массимилиано Аллегри.

«Тренер сразу сказал нам, и мы прекрасно это понимали, что нам не хватает стабильности. В прошлом году у нас было слишком много взлётов и падений, и в этом сезоне нам нужно действовать более конкретно и сбалансированно.

Какой цели хотим достичь? Конечно же, попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, что является заявленной целью клуба. Нам нужно двигаться от матча к матчу, а в итоге посмотрим, что получится. Сейчас время работать, а не делать расчёты или делать заявления», — приводит слова Томори La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Томори — о несостоявшемся уходе из «Милана»: всегда говорил, что счастлив здесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android