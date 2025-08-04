РФС не будет вводить штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Российский футбольный союз (РФС) не будет вводить штраф за кричалку «Зенит» — позор российского футбола». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Информация об отдельном новом штрафе за кричалку «Зенит» — позор российского футбола» — выдумка», — добавил источник «Чемпионата».

Стоит отметить, что никакие изменения в дисциплинарный регламент не могут вноситься по ходу сезона.

Накануне в СМИ появились разговоры, что РФС может ввести конкретную санкцию за оскорбительную кричалку болельщиков в адрес «Зенита». Ранее КДК неоднократно штрафовал клубы РПЛ за скандирования фанатов в адрес «Зенита».