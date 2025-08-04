Александр Медведев высказался о кричалке «Зенит» — позор российского футбола»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев раскрыл своё отношение к фанатскому лозунгу «Зенит» — позор российского футбола». Он назвал эту кричалку «тупой» и «бессмысленной».

«Давайте начнём с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая, а по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», — приводит слова Александра Медведева телеграм-канал «Mash на спорте».

Накануне в СМИ появились разговоры, что РФС может ввести отдельную санкцию за оскорбительную кричалку болельщиков всех клубов в адрес «Зенита». Ранее КДК неоднократно штрафовал клубы РПЛ за скандирования фанатов в адрес «Зенита». Позже источники «Чемпионата» опровергли инициативу по введению отдельного штрафа за резонансную кричалку.