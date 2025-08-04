Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Сочи» Макарчук определил, в чём нужно прибавлять команде, чтобы улучшить результаты

Игрок «Сочи» Макарчук определил, в чём нужно прибавлять команде, чтобы улучшить результаты
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал, в чём нужно прибавлять команде Роберта Морено, чтобы улучшить результаты. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги сочинцы потерпели два поражения — от «Локомотива» (0:3) и «Акрона» (0:4). В рамках Фонбет Кубка России южане провели матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ, проиграв московскому «Динамо» (2:3).

«Нам просто надо прибавлять в агрессивности. Да и вообще во всём — больше бегать, больше взаимодействовать, быть более агрессивными на поле. Кубковый матч против «Динамо» показал, что мы можем прибавлять. По сравнению с матчем с «Акроном» мы уже были похожи на команду — все отдавались на поле и структурно играли. Смогли противостоять «Динамо», — приводят слова Макарчука «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Игрок «Сочи» Макарчук: то, как мы играли с «Акроном», — непозволительно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android