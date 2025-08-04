Игрок «Сочи» Макарчук определил, в чём нужно прибавлять команде, чтобы улучшить результаты

Защитник «Сочи» Артём Макарчук рассказал, в чём нужно прибавлять команде Роберта Морено, чтобы улучшить результаты. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги сочинцы потерпели два поражения — от «Локомотива» (0:3) и «Акрона» (0:4). В рамках Фонбет Кубка России южане провели матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ, проиграв московскому «Динамо» (2:3).

«Нам просто надо прибавлять в агрессивности. Да и вообще во всём — больше бегать, больше взаимодействовать, быть более агрессивными на поле. Кубковый матч против «Динамо» показал, что мы можем прибавлять. По сравнению с матчем с «Акроном» мы уже были похожи на команду — все отдавались на поле и структурно играли. Смогли противостоять «Динамо», — приводят слова Макарчука «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграет с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 20:00 мск.