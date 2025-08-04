«Пари НН» объявил о переходе игрока молодёжной сборной Грузии

Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» объявила о переходе вингера молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили из тбилисского «Орби».

«Вахо Бедошвили – игрок «Пари НН». «Пари НН» усилил состав 21-летним полузащитником. Клуб выкупил права на футболиста у тбилисского «Орби». Контракт рассчитан на три года. Добро пожаловать в Нижний Новгород, Вахо. Желаем успехов и новых достижений в составе «Пари НН», — сказано в сообщении пресс-службы нижегородцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Бедошвили — воспитанник тбилисского «Динамо». Также футболист выступал за «Гареджи» на правах аренды. В Эровнули Лиге (высший дивизион Грузии) он провёл 18 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.