Новичок «Динамо» Рубенс: нам реально выиграть титул РПЛ в этом сезоне

Бразильский новичок московского «Динамо» Рубенс поделился первыми впечатлениями от пребывания в российском клубе, а также оценил амбиции бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Какие впечатления от страны и клуба?

— К сожалению, у меня практически не было времени посмотреть что‑то в городе. Сначала был медосмотр, потом сразу приступил к тренировкам и поехали в Краснодар. Успел ознакомиться с клубной инфраструктурой «Динамо». Понимаю, что это большой клуб, который ставит перед собой большие цели, нам реально их достичь.

— Как оцените перспективы завоевать трофей?

— Нам нужно немного времени, чтобы сыграться, узнать друг друга ближе, полностью усвоить требования тренерского штаба и играть ещё лучше. Думаю, нам реально выиграть титул в этом сезоне, — приводит слова Рубенса «Матч ТВ».

Отметим, за три тура чемпионата России «Динамо» набрало 4 очка. Сейчас бело-голубые идут на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.