Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Рубенс: нам реально выиграть титул РПЛ в этом сезоне

Новичок «Динамо» Рубенс: нам реально выиграть титул РПЛ в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский новичок московского «Динамо» Рубенс поделился первыми впечатлениями от пребывания в российском клубе, а также оценил амбиции бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

— Какие впечатления от страны и клуба?
— К сожалению, у меня практически не было времени посмотреть что‑то в городе. Сначала был медосмотр, потом сразу приступил к тренировкам и поехали в Краснодар. Успел ознакомиться с клубной инфраструктурой «Динамо». Понимаю, что это большой клуб, который ставит перед собой большие цели, нам реально их достичь.

— Как оцените перспективы завоевать трофей?
— Нам нужно немного времени, чтобы сыграться, узнать друг друга ближе, полностью усвоить требования тренерского штаба и играть ещё лучше. Думаю, нам реально выиграть титул в этом сезоне, — приводит слова Рубенса «Матч ТВ».

Отметим, за три тура чемпионата России «Динамо» набрало 4 очка. Сейчас бело-голубые идут на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Рубенс: рад дебюту за «Динамо», но расстроен поражением от «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android