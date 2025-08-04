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«Урал» объявил о подписании Лео Кордейро

«Урал» объявил о подписании Лео Кордейро
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Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил о подписании бразильского полузащитника Лео Кордейро. За новую команду футболист будет выступать под 22-м номером.

Фото: ФК Урал

«Состав «Урала» пополнил бразилец Лео Кордейро! Приветствуем Лео в столице Урала! Желаем как можно быстрее освоиться в Екатеринбурге и в команде, а также скорее дебютировать за наш клуб!» — написала пресс-служба «Урала».

Кордейро начинал карьеру в бразильских клубах, а на профессиональном уровне дебютировал в Португалии в команде «Жил Висенте». До переезда в Екатеринбург Лео успел поиграть ещё в четырёх португальских клубах. В высшем дивизионе Португалии он суммарно сыграл 62 матча, во втором дивизионе страны — 89 встреч.

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