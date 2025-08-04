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Форвард «Балтики» Оффор: в моей карьере не было такого тренера, как Талалаев

Форвард «Балтики» Оффор: в моей карьере не было такого тренера, как Талалаев
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Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор высказался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве.

— Талалаев очень, очень требовательный. Но он хочет, чтобы каждый выкладывался на максимум своих возможностей, поэтому это круто. Кто справляется с его требованиями — тот будет расти как игрок.

— У тебя были похожие тренеры?
— Нет, в моей карьере не было такого тренера, как Талалаев. Единственный, кто хоть немного похож, — этой мой «коуч» в Латвии Виктор Мороз. Но они всё равно очень разные. Талалаев ещё и очень эмоциональный, – приводит слова Оффора Metaratings.

В нынешнем сезоне Оффор сыграл за «Балтику» два матча, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нигерийского форварда в € 1 млн. Ранее он выступал в чемпионатах Болгарии, Латвии, США, Нигерии и Кипра.

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