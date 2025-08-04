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Игрок «Акрона» Лончар рассказал, почему он бил первый пенальти в ворота «Спартака»

Игрок «Акрона» Лончар рассказал, почему он бил первый пенальти в ворота «Спартака»
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Футболист «Акрона» Стефан Лончар высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра прошла 1 августа и завершилась вничью со счётом 1:1. «Акрон» в этой встрече пробил два пенальти. Первый одиннадцатиметровый в середине второго тайма исполнил Лончар, однако реализовать его не сумел. Второй пенальти был назначен на последних минутах игры, его успешно реализовал нападающий Артём Дзюба.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

— Перед первым пенальти была неразбериха, кто бьёт. Почему именно ты?
— Это всё неважно. Я просто в моменте был уверен, что могу забить мяч. Я просто взял и попытался забить, — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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