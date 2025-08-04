Игрок «Акрона» Лончар рассказал, почему он бил первый пенальти в ворота «Спартака»

Футболист «Акрона» Стефан Лончар высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра прошла 1 августа и завершилась вничью со счётом 1:1. «Акрон» в этой встрече пробил два пенальти. Первый одиннадцатиметровый в середине второго тайма исполнил Лончар, однако реализовать его не сумел. Второй пенальти был назначен на последних минутах игры, его успешно реализовал нападающий Артём Дзюба.

— Перед первым пенальти была неразбериха, кто бьёт. Почему именно ты?

— Это всё неважно. Я просто в моменте был уверен, что могу забить мяч. Я просто взял и попытался забить, — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.