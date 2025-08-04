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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров рассказал, будут ли у команды ещё трансферы на вход

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров рассказал, будут ли у команды ещё трансферы на вход
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, пополнят ли ещё команду новые футболисты в текущее летнее трансферное окно. Ранее клуб пополнили Усман Ндонг, Эгаш Касинтура, Брайан Мансилья, Максим Сидоров, Мехди Заре, Абакар Гаджиев, Мохамед Конате и Мануэль Келиано.

«Планы по трансферам на вход есть, но как получится — будет видно. Количественно пока не будем уточнять», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче внутреннего первенства команда Александра Сторожука встретится с «Зенитом» на домашней арене. Игра пройдёт в субботу, 9 августа. Начало встречи — в 20:30 мск.

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