Нападающий «Зенита» Александр Соболев: полностью освоился в команде, отдаю всего себя

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что уже полностью освоился в санкт-петербургском клубе. За сине-бело-голубых Соболев выступает с сентября 2024-го. Ранее россиянин играл за московский «Спартак». В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) Александр забил гол.

— Вышли на замену особо заряженным?

— Не скажу, что было в этом плане что‑то сверхъестественное. Могу лишь повторить, что уже полностью освоился в команде. Понимаю, что мне доверяют партнёры, тренерский штаб. Отдаю всего себя, и это нормально, а не что‑то особенное, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.