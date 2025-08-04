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Нападающий «Зенита» Александр Соболев: полностью освоился в команде, отдаю всего себя

Нападающий «Зенита» Александр Соболев: полностью освоился в команде, отдаю всего себя
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев заявил, что уже полностью освоился в санкт-петербургском клубе. За сине-бело-голубых Соболев выступает с сентября 2024-го. Ранее россиянин играл за московский «Спартак». В матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1) Александр забил гол.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Вышли на замену особо заряженным?
— Не скажу, что было в этом плане что‑то сверхъестественное. Могу лишь повторить, что уже полностью освоился в команде. Понимаю, что мне доверяют партнёры, тренерский штаб. Отдаю всего себя, и это нормально, а не что‑то особенное, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

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