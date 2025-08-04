Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА: дома московские команды «Зенит» должен обыгрывать

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубые должны обыгрывать на домашней арене московские команды. В матче 3-го тура Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) на «Газпром Арене».

«Мы много доминировали в игре, много контролировали мяч, но не смогли превратить это в гол. Соперник использовал шанс, который у него появился. А мы пропустили гол, который не могли себе позволить пропустить. Играя с московскими командами, всегда сложно выиграть, но дома мы должны побеждать. Теперь будем работать усерднее», – приводит слова Сантоса Metaratings.

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.