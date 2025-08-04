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Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА: дома московские команды «Зенит» должен обыгрывать

Дуглас Сантос — о матче с ЦСКА: дома московские команды «Зенит» должен обыгрывать
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Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что сине-бело-голубые должны обыгрывать на домашней арене московские команды. В матче 3-го тура Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) на «Газпром Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Мы много доминировали в игре, много контролировали мяч, но не смогли превратить это в гол. Соперник использовал шанс, который у него появился. А мы пропустили гол, который не могли себе позволить пропустить. Играя с московскими командами, всегда сложно выиграть, но дома мы должны побеждать. Теперь будем работать усерднее», – приводит слова Сантоса Metaratings.

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Игра пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

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