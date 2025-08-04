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«Барселона» со счётом 5:0 разгромила южнокорейский «Тэгу»

«Барселона» со счётом 5:0 разгромила южнокорейский «Тэгу»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались южнокорейский футбольный клуб «Тэгу» и испанская «Барселона». Матч состоялся на стадионе «Тэгу Банк Парк» в Южной Корее. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. Каталонцы одержали разгромную победу со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 14:00 МСК
Тэгу
Тэгу, Южная Корея
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Гави – 21'     0:2 Левандовски – 27'     0:3 Гави – 45+2'     0:4 Фернандес – 55'     0:5 Рашфорд – 65'    

На 21-й минуте полузащитник «Барселоны» Гави открыл счёт в матче. Спустя шесть минут форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество сине-гранатовых. На 45+2-й минуте Гави оформил дубль. На 55-й минуте нападающий Тони Фернандес сделал счёт 4:0. Пятый мяч в ворота «Тэгу» отправил англичанин Маркус Рашфорд.

«Тэгу» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 14 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр. В прошедшем сезоне каталонцы также выиграли Кубок и Суперкубок страны.

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