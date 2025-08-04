«Барселона» со счётом 5:0 разгромила южнокорейский «Тэгу»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались южнокорейский футбольный клуб «Тэгу» и испанская «Барселона». Матч состоялся на стадионе «Тэгу Банк Парк» в Южной Корее. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. Каталонцы одержали разгромную победу со счётом 5:0.

На 21-й минуте полузащитник «Барселоны» Гави открыл счёт в матче. Спустя шесть минут форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество сине-гранатовых. На 45+2-й минуте Гави оформил дубль. На 55-й минуте нападающий Тони Фернандес сделал счёт 4:0. Пятый мяч в ворота «Тэгу» отправил англичанин Маркус Рашфорд.

«Тэгу» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 14 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр. В прошедшем сезоне каталонцы также выиграли Кубок и Суперкубок страны.