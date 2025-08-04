У Лукаса Васкеса есть вариант продолжения карьеры в Ла Лиге

Бывший футболист «Реала» Лукас Васкес продолжает поиски нового клуба. У опытного испанца есть вариант остаться в Ла Лиге — на его подписание всерьёз претендует «Эспаньол», сообщает Marca.

Отметим, что на старте своей карьеры Васкес уже выступал за «Эспаньол». Недавно в СМИ появились слухи об интересе к Лукасу со стороны «Милана» и «Ювентуса».

Ранее этим летом игрок покинул «Реал». За «сливочных» 34-летний футболист выступал с 2007 года, в итоге проведя 402 матча. За это время он выиграл 23 титула: пять раз — Лигу чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка УЕФА, по четыре раза стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл Кубок Испании.