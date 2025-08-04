Вратарь «Краснодара» Агкацев: в команде должны быть игроки с опытом побед

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о важности опытных футболистов в команде. По его словам, любому клубу нужны игроки с опытом побед.

— В чемпионский сезон «Краснодар» подписал несколько опытных игроков и сразу взял титул. Сейчас уже не нужны в команде такие футболисты?

— Такие всегда нужны.

— То есть «Краснодару» и сейчас бы не помешал опытный футболист, поигравший?

— Не знаю, не могу сказать. Такие ребята должны быть в команде. Даже не столько опытные, сколько побеждавшие, с опытом побед. У нас, получается, есть Сергей Петров. Чем не опытный? — цитирует Агкацева интернет-портал Metaratings.