Агент Ракова: смысл думать о «Локомотиве», когда тренер видит на его месте других ребят?

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, выступающего на правах аренды в составе «Крыльев Советов», высказался о результативности своего клиента, а также ответил на вопрос о возвращении в стан железнодорожников.

«Главный фактор результативности Ракова — доверие тренерского штаба, которое Вадик почувствовал. Он смог раскрепоститься. Образование и талант позволяют ему показывать то, что мы видим. У меня никогда не было в этом сомнений. Если Вадик не снизит к себе требования, он вполне может провести весь сезон на таком уровне.

Есть ли у Ракова желание вернуться в «Локо» и доказать себя там? Давайте подождём, как сложится сезон. Смысл думать о «Локомотиве», когда тренер видит на месте Ракова других ребят? В «Крыльях» на него рассчитывают. Раков благодарит клуб за доверие своей игрой», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Вадим Раков является воспитанником московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.