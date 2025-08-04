Роналду нашёл новое усиление для «Аль-Насра» во французском топ-клубе

Именитый португальской форвард Криштиану Роналду продолжает помогать «Аль-Насру» с подбором потенциальных новичков. Сейчас опытный нападающий предлагает саудовцам подписать 23-летнего вингера Мэйсона Гринвуда из «Марселя», сообщает Marca.

Отмечается, что тренерскому штабу «Аль-Насра» понравилась кандидатура Гринвуда. Однако сделка пока далека от согласования, ведь «Марсель» не горит желанием продавать футболиста, а сам Мэйсон предпочитает продолжать карьеру в Европе.

Трансферный ценник Гринвуда, согласно оценке Transfermarkt, составляет € 40 млн. Ранее игрок выступал за «Хетафе» и «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого является.