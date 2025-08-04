«Пари НН» объявил об уходе Ожеговича в греческий «Атромитос»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил об уходе форварда Огнена Ожеговича. Нижегородцы договорились о продаже нападающего в «Атромитос» из чемпионата Греции. Финансовые детали сделки не уточняются.

«Мы благодарим Огнена Ожеговича за период карьеры в «Пари НН», за профессионализм и самоотдачу! Желаем успехов и новых достижений, Огнен!» — написала пресс-служба нижегородского клуба в соцсетях.

Напомним, Огнен Ожегович присоединился к «Пари НН» летом 2024 года. За нижегородский клуб футболист провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.